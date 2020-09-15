Gaziantep'te kameradan belirlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te kameradan belirlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir evden para kasası, bir araçtan çanta ve lokantada bir kişinin masada unuttuğu cüzdan ve telefonu çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Gaziantep'te kameradan belirlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
15.09.2020 23:06 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:10

GAZİANTEP'te, bir evden para kasası, bir araçtan çanta ve lokantada bir kişinin masada unuttuğu cüzdan ve telefonu çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada 3 hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları tek tek araştırıldı. Polis ekiplerinin araştırmasında araçtan, evden ve açık alandan hırsızlık yapan 4 kişinin kimliği belirlendi. Adreslerinin tespit edilmesi sonrası düzenlenen baskınla yakalanan ismi açıklanmayan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

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