Gaziantep'te kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 3 kapkaç ve bir yağma olayının şüphelisi olarak aranan, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı
16.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:43

GAZİANTEP'te, 3 kapkaç ve bir yağma olayının şüphelisi olarak aranan, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde Kıbrıs ve Hoşgör Mahallesinde 3 kapkaç ile Dumlupınar Mahallesinde bir yağma olayı meydana geldi. Olayların mağdurlarının şikayetçi olmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polislerin yaptığı araştırma ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları incelemesinde motosikletli 2 şüpheli belirlendi. Kimliği belirlenen şüphelilerden biri, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kimliği açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Polis, olaya karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

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