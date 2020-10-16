Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

16.10.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:31
Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 3 araç ve bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 3 araç ve bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 araç ve 1 işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin aynı kişi olduğunu belirledi. Görüntülerde araçları tornavida ile açarak içindeki malzemeleri alan ve bir işyerinden de cüzdan çaldığı ortaya çıkan şüpheli; kimlik tespitinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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