Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'te, girdiği evden hırsızlık yapan ve polisler ekiplerince güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek, yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.
25.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:08
GAZİANTEP'te, girdiği evden hırsızlık yapan ve polisler ekiplerince güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek, yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Olay, 17 Haziran günü, Çağlayan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Ev sahiplerinin hırsızlık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kameraları da incelendi. Kayıtların incelenmesi sonucu eve girerek, hırsızlık yapan şüphelinin kimliği belirlendi. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlediği baskınla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA