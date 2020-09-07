Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı.

07.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:43

Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı. Kimliği açıklanmayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Televizyon, bilgisayar ve çeşitli malzemelerin çalındığı olayla ilgili, iş yeri sahibi polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, iş yerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kamera kayıtlarında, iş yerine gelen 3 kişinin, içeriden hırsızlık yaptıktan sonra otomobille kaçtıkları belirlendi. Polis ekipleri tarafından kimliği saptanan 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve kimliği açıklanmayan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Angela Merkel Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Fatma Girik Deniz Akkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Milli Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 16:57:57. #1.15#
title