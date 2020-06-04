Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsız tutuklandı
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Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsız tutuklandı

Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsız tutuklandıGAZİANTEP'te, ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan, kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

04.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:48

Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsız tutuklandı

GAZİANTEP'te, ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan, kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 12 ve 29 Mayıs tarihlerinde bazı ev ve işyerlerinde hırsızlık meydana geldi. Camını çekiçle kırarak girdikleri işyerinden elektronik eşya, evlerden ise kombi çalan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası incelemesinin adından, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GAZİANTEP -DHA

Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsız tutuklandı

Kaynak: DHA

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