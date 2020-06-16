Gaziantep'te, kameradan belirlenen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te, kameradan belirlenen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, motosikletle kapkaç olayına karışan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek, yakalanan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te, kameradan belirlenen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'te, motosikletle kapkaç olayına karışan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek, yakalanan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Düztepe Mahallesi'nde motosikletli 2 kişi, 11 Haziran'da, yolda yürüyen kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak, kaçtı. Kapkaç mağdurunun ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri, motosikletli kapkaççıların kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, kimliği açıklanmayan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA