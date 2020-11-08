Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ev, 1 iş yeri ve 1 motosiklet hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri 3 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı