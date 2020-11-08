Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

08.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:52

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ev, 1 iş yeri ve 1 motosiklet hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri 3 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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