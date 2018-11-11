Gaziantep'te Kalorifer Yakma Eğitimi Verildi

Gaziantep'te, kalorifer kazanı yakanlara eğitim verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, yakıtların yanma veriminin yükseltilmesi, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlayarak hava kalitesinin artırılması yönünde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, kalorifer kazanı yakanlara yönelik eğitim semineri düzenledi.

Çevre Kontrol ve Yapı Şube Müdürlüğü ile Makine Mühendisleri Odasının iş birliğiyle düzenlenen seminerde, eğitmen Serdar Gültutan, katılımcılara kömür ve doğalgazla ateşlenen kazanların özelliklerini anlattı.

Isıtma tesislerinin sebep olduğu hava kirliliğini azaltmak ve yakıt ekonomisi sağlamak için kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılıp verimli, etkin ve güvenli bir şekilde işletilmesi gerektiğini işaret eden Gültutan, işletme kurallarına uygun olarak çalıştırılması sağlanarak ömürlerinin uzatılması, can ve mal kaybına yol açan iş kazalarının önlenmesi sağlamak için bu tür seminerlerin önemli olduğunu söyledi.