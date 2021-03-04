Gaziantep'te kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı
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Gaziantep'te kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı

04.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:04
Gaziantep'te kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen bir çocuğun başına beton parçası düşmesi sonucu yaralanması, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen bir çocuğun başına beton parçası düşmesi sonucu yaralanması, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Atatürk Bulvarı'nda ailesiyle yürüyen çocuğun üzerine kaldırımın kenarındaki binadan kopan beton parçası düştü.

Beton parçasının başına isabet etmesi üzerine çocuk yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan çocuğun başına beton parçasının düşme anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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