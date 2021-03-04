GAZİANTEP - Kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı
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GAZİANTEP - Kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı

04.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:48

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen bir çocuğun başına beton parçası düşmesi sonucu yaralanması, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen bir çocuğun başına beton parçası düşmesi sonucu yaralanması, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Atatürk Bulvarı'nda ailesiyle yürüyen çocuğun üzerine kaldırımın kenarındaki binadan kopan beton parçası düştü.

Beton parçasının başına isabet etmesi üzerine çocuk yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan çocuğun başına beton parçasının düşme anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

GAZİANTEP - Kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı
GAZİANTEP - Kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı
GAZİANTEP - Kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı
GAZİANTEP - Kaldırımda yürüdüğü sırada başına beton parçası düşen çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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