Gaziantep'te kaldırım işgallerine karşı denetimler sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaya kaldırımlarında işgallerle yaya ve engelli geçişlerini kapatan araç parklarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Şubat ayında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yapılan denetimlerde belirtilen kurallara uymayan işletme veya şahıslar hakkında 309 yasal işlem uyguladı. Denetimlere 13 adet motorize ve 17 adet yaya ekip olarak toplam 62 personel katıldı.

Kamuya ait kaldırımların inşaat malzemeleri, mal satışı veya ürün yerleştirmeleriyle kapatılması sonucu yaya ve engelli vatandaşların geçişlerini kapatarak, yayaların motorlu araçlara ait trafik yollarında yürümek zorunda kalmalarını önlemek, muhtemel kazaların önüne geçmek için denetimler ekipler tarafından sürdürülmeye devam edecek.

"Ekiplerimiz denetimlerini şehrin dört bir yanında aralıksız sürdürecek"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını belirterek, "Kentin dört bir yanında yapılan denetimlerde ilgili kanun ve yönetmeliğe aykırı davranan vatandaşlar ve işletmelere yönelik yasal işlemleri uyguluyoruz. Kaldırımları işgal edenler kent estetiğini bozdukları gibi kaldırımların kullanımına aykırı olarak yayaların ulaşımında da sıkıntılara neden oluyorlar. Amaç dışı kullanımlar ayrıca kaldırım plakalarında çökme, kırılma ve bunun gibi olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Kamu malı da hasar almış oluyor. Bu gibi durumlara şahit olan vatandaşlarımızın bizimle ALO 153 aracılığıyla iletişime geçmelerini rica ediyoruz. Ekiplerimiz denetimlerini şehrin dört bir yanında aralıksız sürdürecek" diye konuştu. - GAZİANTEP