Gaziantep'te, kalabalık caddelerde 'sigara' yasağı

GAZİANTEP Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, maske kullanımının ihlal edilmesine neden olduğu gerekçesiyle insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

GAZİANTEP Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, maske kullanımının ihlal edilmesine neden olduğu gerekçesiyle insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu. Kurul kararıyla ayrıca kamu binalarına da ziyaretçi yasağı getirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik bir dizi yeni karar aldı. Alınan karar doğrultusunda, yarın sabahtan itibaren 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, dışarı çıkabilecekleri, diğer saatlerde dışarı çıkmalarının ise yasaklandığı duyuruldu. Kararda, bu yaş grubundaki kişilerin 06.00 ile 07.30 saatleri arasında evlerine yakın bölgelerde yürüyüş yapabilecekleri belirtilirken, ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

AÇIK ALANDA SİGARA YASAĞIİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde sigara içilmesi ve maske kullanımını ihlal edici yeme-içmenin yapılmasını yasakladı. Kurul kararında, şöyle denildi: "İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400'üncü Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek yeme-içme ve sigara içilmesi yasaklandı. Ayrıca, iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerinin yasaklanmasına, pazar yerlerinde tuhafiye ve züccaciye alanları dahil müşteri ve pazarcıların maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerinin toplum sağlığını korumak ve bulaşa sebep olunmaması maksadıyla yasaklanması kararı alındı."

Öte yandan kararda, salgının kalabalık ortamda yayılım hızının arttığı göz önünde bulundurularak, vatandaşa sunulan hizmetler ile yapılan iş ve işlemler haricinde kamu binalarına ziyaretçi yasağı getirildiği de duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ