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Gaziantep'te kalabalık alanlar için dezenfeksiyon tüneli imal edildi

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) tarafından tasarlanarak üretilen dezenfeksiyon tüneli fabrika, cami ve okul gibi toplu alanlarda kullanılmaya başlandı.

Gaziantep'te kalabalık alanlar için dezenfeksiyon tüneli imal edildi
16.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:56

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) tarafından tasarlanarak üretilen dezenfeksiyon tüneli fabrika, cami ve okul gibi toplu alanlarda kullanılmaya başlandı.

Koronovirüs (COVID-19) sebebiyle alınan önlemler kapsamında, salgının yayılımının engellenmesi amacıyla toplu giriş ve çıkışların olduğu yerlere yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda GSO-MEM tarafından dezenfeksiyon tüneli üretildi. GSO-MEM tarafından seri üretimine başlanan tüneller aracılığıyla çok sayıda kişinin giriş ve çıkış yaptığı yerlerde salgının önüne geçilmesi hedefleniyor. GSO-MEM tarafından tasarlanan dezenfeksiyon tüneli, fabrika, ofis, iş merkezleri, atölye, cami, okul gibi toplu giriş-çıkış yapılan alanlarında kullanılabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen hijyen tedbirleri kapsamında üretimi yapılan dezenfeksiyon tünele, işletmeler, özel okullar ve diğer toplu giriş-çıkış yapılan kurum ve kuruluşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dezenfeksiyon tüneli ilk kullanan firmaların yetkilileri ise üründen memnuniyetini dile getirerek, koronavirise karşı toplu giriş çıkışların olduğu yerlerde iyi bir çözüm olduğunu kaydetti Sipariş onayından sonra 3 gün sonra teslim süresi olan dezenfeksiyon tüneli hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş için GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nin 0342 503 01 10 numaralı telefonu aranarak bilgi edinilebiliyor.

Dezenfeksiyon tünelinin özellikleri

Uzunluğu 3000 mm, yüksekliği 220 mm, eni 130 mm olan tünelin Nozzle Sayısı 10 adet olarak tasarlandı. Tekerlek sayısı 10 adet olan tünel, kilitleme mekanizması, serbest hareket edebilme kabiliyeti dış kaplama lamineli su geçirmez germe kumaştan yapıldı. Tünelde sensörlü çalışma, kapanıp açılabilir akordeon, yaylı sabitlenebilir makas, fırın boya iskelet, sisleme gibi sistemler bulunuyor. Ayrıca tünelden ayrılabilir tekerlekli kabin, 30 lt dezenfeksiyon haznesi, 0-60 saniye arasında ayarlanabilir sisleme süresi, sıvı seviye sensörü, dezenfeksiyon seviyesi minimuma düştüğünde ise otomatik kapanma gibi özellikleri de bulunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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