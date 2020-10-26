Gaziantep'te kahvehanedeki cinayete müebbet hapis
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Gaziantep'te kahvehanedeki cinayete müebbet hapis

26.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:59
Gaziantep'te kahvehanedeki cinayete müebbet hapis

Gaziantep'te geçen yıl kahvehanede bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep'te geçen yıl kahvehanede bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Metin B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık, yaşanan tartışma sonrası ateş ettiğini ancak öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın kahvehaneye girdikten sonra av tüfeğiyle üç el ateş ederek Caner Gümüştekin'in ölümüne neden olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Metin B'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın sabıkalı geçmişini ve olayın toplumda meydana getirdiği infial ve kamu vicdanını rencide edici nedenlerini dikkate alarak indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 16 Aralık 2019'da bir kahvehanede silahlı saldırıda iki kişi yaralanmış, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gümüştekin kurtarılamamıştı. Olaydan sonra kaçan Metin B. yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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