Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
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Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı

Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te bulunan kafe ve restoranlarda, yarın işletmelerin açılma ihtimali üzerine hazırlıklar başladı.

GAZİANTEP'te bulunan kafe ve restoranlarda, yarın işletmelerin açılma ihtimali üzerine hazırlıklar başladı. Koronavirüs salgını döneminde paket servisi yapan işletmeler, müşterilerini ağırlamak için gerekli tedbirleri alarak açıklamayı beklemeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar gibi iş yerleri sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet veriyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısından, restoran ve kafelerde paket servisi ile çalışma uygulamalarına son verilmesi bekleniyor. 1 Haziran için saatleri sayan işletmeciler, iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapıp, masa ve sandalyelerini yerleştirip gerekli düzenlemeleri yaptı.

Müşteriler için gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen restoran işletmecisi Ahmet Çadır, "Gastronomi kenti Gaziantep'te vatandaşlar bu lezzetleri yerinde tüketmeyi çok özledi. Biz de bugün iş yerimize 1 Haziran'da açılacağını düşünerek gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kararın açıklanmasının ardından müşterilerimizi ağırlayacağız. İşletme olarak tüm tedbirlerimizi aldık. İnşallah yarın müşterilerimize hizmet etmeye başlayacağız" dedi.Uzun süre kapalı kalan iş yerlerinde hazırlıkları yaptıklarını ifade eden kafe işletmecesi Kadir Çavdar da  "İşletmemiz aylardır kapalı kalmıştı, biz ve çalışanlarımız da mağduriyet yaşamıştık. İş yerlerimizin açılacağını düşündüğümüz için hazırlıklarımızı yaptık. Dezenfektanlarımızı kontrol edip, masa ve sandalyelerimizin mesafelerini ayarladık. Gerekli tüm kurallara uymak için önceden hazırlık yaptık. İş yerlerimizin açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
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