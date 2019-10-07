Gaziantep'te kadınlara mikrokredi desteği sağlanacak

07.10.2019 13:20

Gaziantep'te, ihtiyaç sahibi kadınların girişimci olmasını destelemek amacıyla mikrokredi desteği sağlanması için protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen törenle iş birliği protokolü Vali Davut Gül ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül arasında imzalandı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, kadınların sosyal hayatın içinde daha aktif yer almalarını önemsediklerini, protokolün kadın girişimci sayısının artmasına yardımcı olacağını belirtti.

Aziz Akgül ise projenin dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarına yönelik bir çalışma olduğunu belirterek, Gaziantep'te başlatılan uygulamanın Türkiye'de öncülük yaptığını dile getirdi.

Proje kapsamında Gaziantep'te bulunan dar gelirli kadınlara haftalık geri ödemelerle, başlangıçta 100 ile 2 bin lira arısında değişen tutarlarda temel kredi, hayvancılık ve tarım kredisi, sosyal işletmecilik kredisi, küçük meblağlarda konut kredisi, eğitim kredisi, iletişim kredisi verilecek.

Mikrokrediler alındıktan sonra, ticari potansiyel gösteren ve başarılı olma yolunda önemli adımlar atmış ve bunu kanıtlamış olan mikro girişimcilere de birinci yıldan sonra, temel krediyi yıllık en fazla bin lira tutarında arttıracak şekilde "girişimci kredisi" verilebilecek.

Kaynak: AA