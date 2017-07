Gaziantep'te Kadınlar, Yemek Sektöründe Ön Saflarda

Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA) GASTRONOMİ dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı'na" alınan ve mutfağıyla Türkiye'nin öncü şehir olma özelliğini kazanan Gaziantep'te yemek sektöründe kadınlar da söz sahibi olmaya başladı. Yüksek Gıda Mühendisi Zehra Mart, Gaziantep'in en büyük catering firmalarından birini ekonomiye kazandırırken, aynı zamanda restaurant işletmeciliği için de diğer kadınlara örnek oldu.



Civan Catering Hazır Yemek Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Civan Restaurant İşletmecisi Zehra Mart, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle başlatılan çalışma kapsamında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağın'a" giren Gaziantep'in, bu alanda Türkiye'nin öncü şehri olma özelliğini kazandığını ve kendi dalının Nobeli'ni aldığını belirterek, "Gaziantep mutfağını dünyanın en önemli mutfaklarından birisi olduğunun resmen kabul edilmesi bizlerin de ufkunu açtı ve cesaret verdi" dedi.



Gastronomiye sahip çıkmanın tüm Gazianteplilerin görevi olduğuna dikkati çeken Zehra Mart, "Dünyada; Meksika, Çin, İtalyan, Lübnan, Fransız ve Türk mutfakları rüştünü ispat etmiş ülke mutfaklarıdır. Ancak dünyada şehir ismi ile anılan tek mutfak Gaziantep mutfağıdır. Yemek üretimi ve restaurant işletmeciliği gibi emek ve hizmet yoğun bir sektörde genelde erkek egemenliğinin ağır basıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in kadınları teşvik etmesi bizlere büyük cesaret verdi. Bazılarının değimiyle; biz kadınlar 'elimizin hamuruyla' bu sektörde de büyük başarılar kazanacağız. Gaziantep mutfağını dünyada hak ettiği yere taşımak için bende Gaziantepli kadınlara çağrıda bulunuyorum. Ninelerimizden, annelerimizden bizlere miras kalan mutfak ve yemek kültürümüzü hem turizmin ve halkımızın beğenisine sunalım hem de gelecek nesillere taşıyalım. Yemek sektöründe çok daha fazla kadın girişimciye ihtiyaç olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.