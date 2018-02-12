Gaziantep'te Kadınlar, Çevre Yolunu Ulaşıma Kapattı

Gaziantep'te bir grup mahalleli kadın, mahallerinden geçen çevre yolunda sık sık kazaların yaşandığını belirterek, yolu kapattı. Kadınlara jandarma ekipleri devreye girerek, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Gaziantep'in Islahiye ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesinde yaşayan kadınlar, mahalleden geçen çevre yolunda sık sık kazaların yaşandığı belirterek, eylem yaptı. Çocukların okula gitmeleri için yolun karşısına geçmek zorunda kaldığını söyleyen kadınlar, karayoluna çıkarak, 4 şeritli yolun 2 şeridini ulaşıma kapattı. Yolun kapatıldığı ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşlar ile görüşüp, ikna etmeye çalıştı. Çevre yolunda son zamanlarda trafik kazalarının artması nedeniyle çocuklarını okula göndermeye korktuklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Mahalleye bir üst geçit yapılmasını isteyen kadınlar, jandarma ekipleri tarafından yolun kenarına alındı. Kaymakamlığa dilekçe verilmesini isteyen jandarma ekipleri, vatandaşları eylemi bitirmeleri amacıyla son kez uyardı.

Ekiplerin ikazı ile kadınlar, eyleme son vererek sessizce dağıldı. - GAZİANTEP