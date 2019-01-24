- Gaziantep'te 'Kadının Toplumdaki Yeri' adlı konferans

GAZİANTEP - Gaziantep Dernekler Konfederasyonu 'Kadının Toplumdaki Yeri' konulu konferans düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar salonunda gerçekleşen konferansta Türk toplumunda kadınların öneminden ve toplumdaki yerinden bahsedildi.

Programa Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Genel Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş, bölge gençlik kolları, kadın kolları ile dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'Kadının Toplumdaki Yeri' konulu tiyatro gösterisi ve anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşı gösterisinin ardından katılımcılar konu ile ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Kadın Koları Başkanı Yasemin Zorer," Kadınlarımız içindeki ışığı dışarı çıkarırlar ise fark oluşturur. İçindeki ışık derken ise, bazen evinde farkındalık oluşturmak bazen de güler yüzü ile fark oluşturtmaktır. Umarım programımızın mimarı olan kadınlarımız için faydalı olur "dedi.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş ise, kadınlara gereken değerin verilmesi gerektiğini anlatarak," Ben şahsım olarak üzerime düşen görevi eşime davranışım ile yapıyorum. Onun elini sıcak sudan soğuk suya sokmayarak ve ona davranışım ile bu konudaki görevimi yerine getirmiş oluyorum" şeklinde konuştu.

"Kadın tarihte erkeğin arkasında kalkan olmuştur"

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Genel Başkanı Hasan Özaygut ise, derneğin geçmişinden ve çalışmalarından bahsetti.

Özaygut, kadınların tarihte erkeğin arkasında kalkan gibi olduğunu belirterek, kadınlara toplumda gereken değerin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özaygut,"Biz erkekler kadın olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Toplumdaki kadının değerini çok iyi biliyoruz ve bilmemiz gerekiyor. Kadının sadece evde ev işleri yaptığını veya çocuklara baktığını düşünmememiz gerekiyor. Kadının toplumun içerisinde her kesimde olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Kadınlarımız her toplumda tarih boyunca erkeğin arkasında büyük bir kalkan olmuştur. Ona umut veren bir kaynak olmuştur" diye konuştu.

Kaynak: İHA