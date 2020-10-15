Gaziantep'te kadının işkenceyle öldürülmesi davasına devam edildi
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Gaziantep'te kadının işkenceyle öldürülmesi davasına devam edildi

15.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:13
Gaziantep'te kadının işkenceyle öldürülmesi davasına devam edildi

Gaziantep'te 13 Ocak 2018'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Gaziantep'te 13 Ocak 2018'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İlhan Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Avukatlar, duruşmada, önceki savunmalarını tekrar etti.

Cumhuriyet savcısı da dosyadaki eksiklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Şahinbey ilçesinde 13 Ocak 2018'de psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlhan Kaya, ağzını bezle tıkadığı eşi Neslihan Kaya'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Neslihan Kaya yaşamını yitirmiş, zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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