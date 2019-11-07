Gaziantep'te kadının eşini bıçaklaması

07.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:32

Gaziantep'te bir yıl önce eşini bıçakladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın, hakim karşısına çıktı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gamze D. ile avukatı katıldı.

Sanık eşini bıçaklamak istemediğini, olayın kazara meydana geldiğini öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, dosyadaki adli tıp raporunda müştekinin 6 yerinde bıçak yarası tespit ediliğini hatırlatarak, sanığa yaralanmaların hepsinin de mi kaza olduğunu sordu.

Sanık Gamze D, kendisini savunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eşimle 3 yıllık evliydim. Evliliğimin 3. ayında şiddet görmeye başladım. Ben olay anında kendimi savunmaya çalıştım. Eşim bıçakla üzerime saldırdı. O sırada can havliyle bıçağı tuttum ve eşim yine üzerime yürüdü. Boşanmayı düşündüğüm için eşim beni hep öldürmekle tehdit ediyordu. Ben kimsenin canına kıyamam. Bıçak darbelerini kendisi yapmıştır. Beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti, müşteki Adem D'nin ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde 11 Ekim 2018'de eşiyle tartıştıktan sonra bıçakla yaralanan Adem D, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA