Gaziantep'te kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı düzenlendi - Haberler
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Gaziantep'te kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı düzenlendi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce ve diğer birim amirleri katıldı.

Toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve eşgüdümlü hareket edilmesi yönünde çalışma yapıldı. Ayrıca, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenecek etkin kampanyalarla ilgili istişare gerçekleştirildi.

Nurdağı Kaymakamlığındaki toplantıya ise Kaymakam Sinan Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ve diğer daire amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Gaziantep'te kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı düzenlendi

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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