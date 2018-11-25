Gaziantep'te Kadına Şiddete Basın Açıklamalı Tepki

Gaziantep Kadın Meclisi üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yaparak şiddete tepki gösterdi.

Kırkayak Parkı'nda yapılan basın açıklamasına çok sayıda kadın ellerinde şiddeti kınayan dövizlerle katıldı. Kadın Meclisi adına basın açıklamasını yapan Elçin Meriç, son 1 yılda 435 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirterek şunları söyledi

Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayeti sayısının artmasının her yıl artmasının kader olmadığını ve cinayetlerin önlenebilir olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu cinayetlerin ve kadına şiddetin engellenmesi 6284 sayılı kanunu uygulamakla mümkün. Koruma kararları çantalarındayken öldürülen kadınlar varken kanunu uygulamayı kimsenin keyfine bırakmıyoruz.