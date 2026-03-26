Eski eşini başka adamla gördüğü için öldürmek isteyen sanığa 15 yıl 10 ay hapis
Gaziantep'te 1 yıl önce boşandığı eşini silahla ağır yaralayan İbrahim Halil D., kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmaktan toplam 16 yıl ceza aldı. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Gaziantep'te 1 yıl önce boşandığı eşini silahla defalarca vurarak ağır yaralayan sanık İbrahim Halil D.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Gaziantep'te 1 yıl önce boşandığı eşini silahla defalarca vurarak ağır yaraladığı iddia edilen ve "Kadına Karşı Kasten Öldürme" suçundan yargılanan sanık İbrahim Halil D.'nin davası, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık İbrahim Halil D., müşteki avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.
Son savunması alınan tutuklu sanık İbrahim Halil D., pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.
Savcılık mütalaasında, sanığın kadına karşı kasten öldürme suçundan hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme heyeti ise sanık İbrahim Halil D.'yi kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - GAZİANTEP