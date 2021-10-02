Gaziantep'te kadın mühendislerden kadın çiftçilere Antepfıstığı eğitimi - Haberler
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Gaziantep'te kadın mühendislerden kadın çiftçilere Antepfıstığı eğitimi

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kadın mühendislerden kadın çiftçilere Antepfıstığı eğitimi

Gaziantep'te kadın mühendisler, kadın çiftçilere Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi verdi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kadın mühendisler, kadın çiftçilere Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi verdi.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, enstitüsü ile Ezogelin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Şahinbey ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi'nde kadın çiftçilere kadın mühendisler tarafından uygulamalı Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi tamamlandı.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, 5 gün süren eğitimde Antepfıstığında bahçe tesisi, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, aşılama, budama, depolama, hijyen konularında ilgili uzman kadın mühendisler tarafından 13 kursiyere eğitimler verildiğini kaydetti.

Bu eğitimlerle Antepfıstığı yetiştiriciliğinde "iyi tarım" uygulamalarının anlatıldığını ifade eden Aslan, şunları aktardı:

"Takvimine uygun faaliyetlerin yapılmasını, doğru bilgilerin yayılmasını, yanlış uygulamaların ortadan kalkmasını hedefliyoruz. Bazen köylerde çevre etkisiyle yanlış uygulamalar yapılabiliyor. Örneğin ilaçlama, gübreleme veya budama zamanı gelmeden komşular yapıyor diye bu uygulamalar erkenden yapılmaktadır. Bu durum bazen ciddi sorunlara yol açıyor. Yanlış çevre etkisini ortadan kaldırmak için bu eğitimlere devam edeceğiz. Ayrıca kadın çiftçilerimiz kadın mühendislere daha rahat sorular sorabilir ve daha verimli olur diye özellikle kadın uzman mühendislerimiz tarafından eğitimlerin verilmesine çalıştık."

Kurs koordinatörü Yasemin Bengü Şahan, kadın çiftçilerin beklenilenin üstünde ilgi göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Kursiyerler heyecanla dersleri takip ederek, birçok yeni bilgiyi sohbet havasında edindiler. Kursiyerler artık eşlerimizi, kardeşlerimizi yapılan yanlış uygulamalar konusunda uyararak, doğrusunu yapmaya teşvik edeceklerini söylediler. Bu da bizleri mutlu etti." bilgisini paylaştı.

Kurs sonucunda başarılı olan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verildi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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