Gaziantep'te kadın girişimcilere eğitim
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Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te kadın girişimcilere eğitim

Gaziantep'te üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin girişimcilik yolunda başarılı bir kariyere sahip olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

14.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:46
Gaziantep'te kadın girişimcilere eğitim

Gaziantep'te üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin girişimcilik yolunda başarılı bir kariyere sahip olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi iş birliğinde organize edilen programa; Ezogelin Yurt Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi'nden 105 kız öğrenci katılım sağladı.


Ezo Gelin Yurt Müdürlüğü'nde gerçekleşen eğitimde; CV oluşturma, mülakat teknikleri, kariyer planlama eğitimleri, değişim yönetimi eğitimleri konuları detaylandırılarak katılımcılar bilgilendirildi. Böylelikle üniversite öğrencilerinin kendi yetkinliklerini keşfetmeleri, kariyer ve girişimcilik yolculuğunda önemli adımlar atması yönünde deneyim kazandırıldı. Ayrıca sürekli gelişim metodu sergilenmesi yönünde koçluk çalışmaları uygulanarak sürecin dinamik tutulması hedeflendi.


Üniversite öğrencilerinin kendi yetkinliklerini keşfetmeleri, kariyer ve girişimcilik yolculuğunda mentör çalışmaları uygulanarak, yeni eğitimlerle sürekli gelişim metodu ile süreci dinamik tutmak amaçlanan programın ardından hazırlanan sertifikalar öğrencilere takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Manşet

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