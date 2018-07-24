Gaziantep'te "Kadın Girişimci Destek Merkezi" Kuruluyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında, girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) kuruluyor.

İKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis bölgesindeki iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların, işe giriş süreçlerinde desteklenerek sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Girişimcilik potansiyeline sahip kadınların eğitim, danışmanlık gibi hizmetlerden yararlanacağı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ayrıca iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen tüm bireyler ile savaş nedeniyle Suriye'den ülkemize sığınmacı olarak gelen ve iş piyasasına dahil edilebilecek nitelikte olan kadınlar, eğitim, danışmanlık, mentorluk vb. hizmetlerden yararlanabilecek. İlimiz ve bölgemizde hizmet ve üretim sektörleri için yeni yatırım alanlarının ortaya konacağı ve yeni girişimlerin, ayakları yere basan sağlam temelli olmalarının sağlanabileceği bir merkezin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Merkez faaliyetlerine bağlı olarak ilimiz ve bölgemizdeki girişim sayısının artması, istihdam oranının artması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda merkezde, kısa vadede 500 kişinin eğitim alması ve kadın girişimcilere ait 28 yeni işletmenin kurulması, orta vadede ise kadın girişimcilere ait 100 yeni işletmenin kurulması hedeflenmektedir. Kadın girişimcilerin, iş geliştirme süreçlerinde, danışmanlık eğitim ve işletme şartları doğrultusunda ihtiyaç duydukları bilgi ve donanımı elde etmeleri için önemli bir rol üstleneceği görülmektedir."

Merkezde verilecek hizmetlerle, girişimcilerin işe giriş süreçlerindeki maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olunacağı kaydedilen açıklamada, "Sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesine aracı olma, ilimizde özellikle kadınların gerçekleştirebileceği yatırımların tespit edilmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması

gibi önemli misyonların yerine getirilmesi hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.