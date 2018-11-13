Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Oynamak İstemeyen Karısını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Gaziantep'te kadın cinayeti: Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

Karısını vuran şahsın 5 gün önce hapisten çıktığı öğrenildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık 5 gün önce cezaevinden çıkan S.S, gece geç saatlerde geldiği karısını uyandırarak, oynamasını istedi. 20 yaşındaki Sabiha S'nin oynamayacağını söylemesi üzerine öfkelenen koca evdeki pompalı tüfekle karısını vurduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık suçundan bir çok sabıkası bulunduğu öğrenilen ve en son 5 ay yattığı cezaevinden geçtiğimiz perşembe günü çıkan S.S isimli şahıs, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Yeni Mahalle 59 nolu sokak ta bulunan evine gelerek, karısını uyandırdı. müzik açan S.S, karısından oynamasını istedi. Sabiha S'nin bu isteğe tepki göstermesi üzerine ise evdeki pompalı tüfekle karısına ateş etti. komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesinden ağır yaralanan kadının, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinde öldüğü belirlendi.

Olaydan sonra öfkeli koca kayıplara karışırken, kadının cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsinin tamamlanmasının ardından kadının cenazesi, defin edilmek üzere ailesine teslim edildi.

İki kez girdiği cezaevinde toplamda 13 ay yattı

Hırsızlıktan bir çok sabıkası bulunduğu öğrenilen öfkeli koca S.S'nin birinde 8 ay, diğerinde 5 ay olmak üzere toplam 13 ay hapis yattığını belirlendi. Son olarak 5 ay önce girdiği cezaevinden geçtiğimiz perşembe günü çıktığı öğrenildi. S.S'nin cezaevinde yattığı süreçte karısı Sabiha ve 2 çocuğunun ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki kayınvalidesinin evinde kaldığı belirtilirken, S.S hapisten çıktıktan sonra karısını ve çocuklarını eve çağırdı.

Evine dönen karısı ile tartışıp, işkence yapmaya başlayan S.S, bu süreçte de karısının ailesini alarak, geri almalarını istediği ileri sürüldü. Kayınvalide Seliha Sepil arada çocukların da bulunduğunu ve almayacaklarını söylemesi üzerine ise öfkeli kocanın, yaklaşık 3 gün boyunca karısına işkence ettiği ve evin bir odasına kilitleyerek dışarı çıktığı iddia edildi. Olay gecesi ise S.S'nin, 2 yaşındaki kızı Saray ve 4 yaşındaki oğlu Cebrail'in gözü önünde karısını vurduğu belirtildi.