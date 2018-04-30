Gaziantep'te Kadın Cinayeti

Gaziantep'te bir kişi, eşini öldürdüğü iddiasıyla jandarma ekiplerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde, bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen Öznur D. ile kocası Mehmet D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D, evde bulunan av tüfeğiyle Öznur D'yi öldürdü.

Öznur D'nin cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Mehmet D. bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Mehmet D'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.