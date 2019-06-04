Gaziantep'te kadın cesedi bulundu

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.

Karşıyaka Mahallesi Bademli Sokak'taki bir apartmanın yanındaki boş arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kadının öldüğünü belirledi.

Kimlik tespiti yapılan Derya Hökelek'in (45) cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Derya Hökelek'in 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA