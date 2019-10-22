Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele
Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 şişe içki ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 şişe içki ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda toplam bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ile 31 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.