Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele

22.10.2019 10:30

Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 şişe içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda toplam bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ile 31 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA