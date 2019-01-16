Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele

Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele

Nizip ilçesinde bir araçta 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele

Nizip ilçesinde bir araçta 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobili Nizip gişeleri yakınlarında durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, aracın bagaj kısmına gizlenmiş 9 kaçak cep telefonu buldu.

Cep telefonlarına el koyan ekipler, olayla ilgili A.A. ve K.A. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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