Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve ilaç ele geçirildi
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve ilaç ele geçirildi

08.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:12
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te, gümrük kaçağı 955 cep telefonu ile 47 bin 800 ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te, gümrük kaçağı 955 cep telefonu ile 47 bin 800 ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede gümrük kaçağı ürünlerle ilgili istihbarat üzerine çalışma başlatıldı.

Araştırma ve takibin ardından ekiplerin İstasyon Mahallesi'ndeki evlerde yaptığı aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 955 cep telefonu, 3 bin 798 telefon aksesuarı ile 47 bin 800 ilaç bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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