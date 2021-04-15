Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 4 bin litre akaryakıt, bin 400 paket sigara, 26 cep telefonu, tabanca, pompalı tüfek ve 25 kartuş ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 4 bin litre akaryakıt, bin 400 paket sigara, 26 cep telefonu, tabanca, pompalı tüfek ve 25 kartuş ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini bitirmek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesinde bulunan bir işyeri ile araçta, ayrıca Şehitkamil ilçesinde bulunan bir işyerinde yaptıkları aramalarda 4 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, 1400 paket gümrük kaçağı sigara, 26 gümrük kaçağı cep telefonu, tabanca, pompalı tüfek ve 25 kartuş ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz