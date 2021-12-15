Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde kaçak içki depolandığı tespit edilen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 583 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ve 10 paket cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

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