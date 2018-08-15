Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

GAZİANTEP ve Nizip ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü ve çay ele geçirildi, 5'i Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8, Nizip ilçesinde ise 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, iş yerlerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 5 bin 3 paket sigara, 6 kilo 200 gram nargile tütünü, 34 kilo 496 gram çay ile ruhsatsız av tüfeği ve 6 kartuş ele geçirildi. Polis, 5'i Suriye uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.

- Gaziantep