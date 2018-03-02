Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin gümrük kaçağı ürün satıldığı belirlenen iş yerlerine yönelik operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'haksız rekabet'in önüne geçmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkez Şahinbey ilçesinde bulunan 4 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan iş yerlerindeki aramalarda; gümrük kaçağı 74 cep telefonu, klonlu 9 cep telefonu, 23 hard disk, 1 laptop ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Ürünlere el koyan polis ekipleri, iş yerlerinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına alarak, haklarında yasal işlem başlattı. - Gaziantep