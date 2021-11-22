Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 57 şüpheli yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 57 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 57 şüpheli yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yaptığı operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak malzeme ele geçirirken 57 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yaptığı operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak malzeme ele geçirirken 57 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15.11.2021 ile 21.11.2021 tarihleri arasında yaptıkları operasyon sonucu; 93 bin 171 paket gümrük kaçağı sigara, 61 bin adet dolu makaron, bin 720 adet boş makaron, 26 kilo 700 gram nargile tütünü, 21 adet tabanca, 29 adet şarjör, 134 adet fişek ele geçirdi. Ekipler, ayrıca operasyonlar kapsamında 57 şüpheliyi yakalayarak yasal işlem yaptı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 57 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 57 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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