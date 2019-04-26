Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçakçılığıyla haksız kazanç sağlamak isteyen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve bir depoya düzenlenen operasyonda, 382 şişe bandrolsüz içki, 127 litre el yapımı şarap, 716 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan D.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA