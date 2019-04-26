Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 198 bin 525 kozmetik ürünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 198 bin 525 kozmetik ürünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığını belirlediği iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Aramada muhtelif markalarda gümrük kaçağı 198 bin 525 kozmetik ürünü bulundu.
Kaynak: AA