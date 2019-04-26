Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 198 bin 525 kozmetik ürünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 198 bin 525 kozmetik ürünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığını belirlediği iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aramada muhtelif markalarda gümrük kaçağı 198 bin 525 kozmetik ürünü bulundu.

Kaynak: AA
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