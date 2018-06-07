Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu
Gaziantep'te gümrük kaçakçılarına yönelik polisn operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te gümrük kaçakçılarına yönelik polisn operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, Şahinbey İlçesi Karatarlar Mahallesi'nde bulunan Söylemez Pasajı'nda gümrük kaçağı malzemelerin bulunduğu bilgisine ulaştı.
Pasajda bulunan 10 işyerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 257 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Operasyonda, kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.