Gaziantep'te, kaçak yollarla getirilen 8 Pakistan papağanı korumaya alındı
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Gaziantep'te, kaçak yollarla getirilen 8 Pakistan papağanı korumaya alındı

24.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:21
Gaziantep'te, kaçak yollarla getirilen 8 Pakistan papağanı korumaya alındı

GAZİANTEP'te, yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 8 Pakistan papağanı bulundu.

GAZİANTEP'te, yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 8 Pakistan papağanı bulundu. Polis, korumaya alınan papağanların sahibini gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Bu kişinin yanındaki kafeste 8 Pakistan papağanı bulundu. Yurda kaçak yollarla getirildiği anlaşılan papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Polis ekipleri, papağanların sahibi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına alarak hakkında yasal işlem başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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