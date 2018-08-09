Gaziantep'te Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki operasyonda, 298 şişe gümrük kaçağı içki ve 115 litre sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplum sağlığının korunması amacıyla sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Önceden belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 298 şişe gümrük kaçağı içki ve 115 litre sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.