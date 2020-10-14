Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol operasyonu

14.10.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:13
Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol operasyonu

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan kaçak ve sahte alkol operasyonu kapsamında Gaziantep'teki çalışmalarda 48 şişe gümrük kaçağı içki, 126 litre etil alkol, 22.5 litre dökme içki ve 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan kaçak ve sahte alkol operasyonu kapsamında Gaziantep'teki çalışmalarda 48 şişe gümrük kaçağı içki, 126 litre etil alkol, 22.5 litre dökme içki ve 10 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda üç şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ekim 2020 Salı günü ülke genelinde eş zamanlı olarak kaçak ve sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte yapılan çalışmalarda 6 adrese baskın düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 48 şişe gümrük kaçağı içki, 126 litre etil alkol, 22.5 litre dökme içki ve 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon sonucu olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Çolpan İlhan Yasmin Erbil Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Erkek Apple Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol operasyonu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:27:50. #1.14#
title