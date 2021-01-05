Gaziantep'te kaçak telefon ve sahte içki operasyonu
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Gaziantep'te kaçak telefon ve sahte içki operasyonu

05.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:40
Gaziantep'te kaçak telefon ve sahte içki operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 41 gümrük kaçağı cep telefonu ile 80 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 41 gümrük kaçağı cep telefonu ile 80 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla kent genelinde operasyon başlattı.

Polis ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 41 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, Şahinbey Etiler Mahallesi'nde bir ikamette ise 80 şişe sahte içki ele geçirdi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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