Gaziantep'te kaçak sigaraya gözaltı
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Gaziantep'te kaçak sigaraya gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:08
Gaziantep'te kaçak sigaraya gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigarayla yakalanan kişi, gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


Kaynak: DHA
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