Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama - Haberler
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Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından kimliği belirlenen şüphelilere ait adreslere yapılan baskında, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, ismi açıklanmayan 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.


Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama

Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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