GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI
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GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda, 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda, 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 sürücüyü gözaltına aldı.

GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI - Haberler
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