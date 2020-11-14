Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı
14.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:30
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ