Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı
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Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı

14.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:30
Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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